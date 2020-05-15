"كورونا" يدفع وزير الصحة البرازيلي للاستقالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم وزير الصحة البرازيلي نلسون تيش استقالته بسبب "خلافات في وجهات النظر"، مع حكومة الرئيس جاير بولسونارو حول تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولم يبق تيش سوى أقل من شهر على رأس وزارة الصحة، وهو منصب في غاية الأهمية حاليا في البرازيل في ظل تفشي وباء كوفيد-19 الذي أودى حتى الآن بحوالى 14 ألف شخص في هذا البلد.

وتجاوزت البرازيل ألمانيا وفرنسا في عدد الإصابات بالفيروس، حيث سجلت أكثر من 200 ألف حالة إصابة مؤكدة حتى أمس الخميس.