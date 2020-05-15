القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم وزير الصحة البرازيلي نلسون تيش استقالته بسبب "خلافات في وجهات النظر"، مع حكومة الرئيس جاير بولسونارو حول تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.
ولم يبق تيش سوى أقل من شهر على رأس وزارة الصحة، وهو منصب في غاية الأهمية حاليا في البرازيل في ظل تفشي وباء كوفيد-19 الذي أودى حتى الآن بحوالى 14 ألف شخص في هذا البلد.
وتجاوزت البرازيل ألمانيا وفرنسا في عدد الإصابات بالفيروس، حيث سجلت أكثر من 200 ألف حالة إصابة مؤكدة حتى أمس الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يدفع وزير الصحة البرازيلي للاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.