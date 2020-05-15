واشنطن: جارٍ تحديد موعد لاستئناف محادثات السلام الأفغانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، الجمعة، إنه يجري بحث موعد جديد لمحادثات السلام الأفغانية.



وأضاف زاد، في مؤتمر صحفى، عبر الفيديو، أن "الولايات المتحدة علمت بأمور إيجابية حول تشكيل حكومة أفغانية لا تقصي أحدا".

ولفت إلى أن "الأفضل أن تبدأ المحادثات بين الأفغان بينما لا يزال هناك وجود عسكرى كبير للولايات المتحدة فى أفغانستان، وإنه سيسافر قريبا للضغط من أجل خفض حدة العنف وإطلاق سراح السجناء".

وتسبب بطء إطلاق سراح السجناء والخلافات حول تشكيل الحكومة الأفغانية في تأجيل المحادثات بين الأفغان التي كان من المقرر أن تبدأ في 10 مارس/آذار.

والخميس، قتل 5 أشخاص إثر انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات قرب محكمة عسكرية في مدينة غرديز بشرق أفغانستان، أعلنت طالبان مسؤوليتها عنه في وقت لاحق.

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ويأتي هذا الهجوم، بعد يومين من 2 آخرين مروعين أسفرا عن مقتل 56 شخصا، أحدهما استهدف مستشفى توليد في كابول أدى إلى مقتل 24 شخصا، والآخر في شرق البلاد موقعا 32 قتيلا.

وحمّل الرئيس الأفغاني أشرف غني حركة طالبان وتنظيم داعش، مسؤولية هجومي الثلاثاء، وأمر القوات الأفغانية بالعودة إلى "الوضعية الهجومية واستئناف عملياتها ضد العدو.

وبعد قرار الرئيس الأفغاني، هددت طالبان بصد أية ضربات تتعرض لها مواقعها.

ويأتي هذا التغيير في موقف القوات الأفغانية بعد أشهر من التزامها بالرد الدفاعي فقط على أية هجمات لطالبان.

وكان هدف تلك الخطوة إظهار حسن نية قبل بدء محادثات سلام محتملة، لكن حركة طالبان لم تبادر بالمثل وقامت بدلا من ذلك بشن سلسلة هجمات بدأت مع توقيعهم اتفاقا مع الولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي.