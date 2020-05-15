سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 15 مايو 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة في السوق الرسمي، والسوق الموازية "السوداء عند أسعار الخميس دون تغيير، ليسجل 133 جنيها، حسب وسائل إعلام محلية.

وسجل سعر الدولار في السودان على شاشة البنك المركزي السوداني إلى 55.30 جنيها للشراء و55.29 جنيه للبيع.

وأعلن إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، أن "أصدقاء السودان" في الاتحاد الأوروبي قدموا دعماً مالياً لبلاده يبلغ 460 مليون يورو.

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كما أعلنت السلطات في السودان قبل أيام، أن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اصدر حزمة من القرارات لإصلاح الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة.

وشملت تلك القرارات إنشاء بورصة للذهب والنظر في تمثيل الجهات المختصة فيها وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي.

سعر الإسترليني واليورو

وسجل سعر اليورو 59.77 جنيه للشراء و60.3 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 67.44 جنيه للشراء و68.17 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفيما يخص العملات العربية مقابل الجنيه السوداني، فقد استقر الريال السعودي عند 14.72 جنيه مقابل 14.64 جنيه أول أمس، كما سجل الدرهم الإماراتي إلى 15.06 جنيه مقابل 14.97 جنيه الأربعاء، وارتفع أيضا الدينار الكويتي مسجلا 178.91 جنيه مقابل 176.79 جنيه أول أمس وفقا لبنك السودان المركزي.