منظمة الصحة العالمية تدرس احتمال وجود رابط بين كوفيد-19 ومتلازمة كاواساكي لدى الأطفال

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - منظمة الصحة العالمية

علنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنّها تدرس احتمال وجود رابط بين وباء كوفيد-19 ومتلازمة كاواساكي التي تؤدي إلى أمراض التهابية لدى الاطفال.

وأعلن مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي أجراه عبر الانترنت في جنيف، "تشير فرضيات أولية إلى أنّ هذه المتلازمة قد تكون مرتبطة بكوفيد-19 (...) ندعو كل اختصاصيي التحليل السريري في العالم إلى العمل مع السلطات الوطنية ومنظمة الصحة العالمية لنكون في حالة استعداد ونفهم أكثر هذه المتلازمة لدى الأطفال".

وأضاف "من الضروري تشخيص هذه المتلازمة السريرية بدقة وسرعة لفهم أسبابها ووضع بروتوكولات علاج".

وطوّرت منظمة الصحة العالمية وشبكتها العالمية للأطباء السريريين تعريفا أوليا ووضعت في تصرف الأطباء استمارة تصريح لكلّ حالة مشتبه بإصابتها بمتلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية.

وأوضح مسؤول برامج الطوارئ في المنظمة مايكل ريان أن الحالات التي تم تسجيلها في العالم نادرة ولا يزال دور فيروس كورونا المستجد في تطور الالتهاب غير معروف.

وأضاف ريان "لا نعلم إن كان الفيروس يهاجم الخلايا أو إن كانت الاستجابة المناعية" المفرطة هي ما يؤدي إلى الالتهاب كما هو الحال مع حمى إيبولا.

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يحيّر المرض السلطات الصحية في عدة دول منذ أسبوعين، رغم أن الأشكال الخطيرة من وباء كوفيد-19 نادرا ما تصيب الأطفال.

عقب تحذير أوّل من المملكة المتحدة نهاية نيسان/أبريل، تم الإعلان عن حالات مشابهة في نيويورك وإيطاليا وإسبانيا. الوفيات بالمرض نادرة، اذ أفيد عن طفل في الخامسة في نيويورك ومراهق في الرابعة عشر في لندن.

وأعلن الجمعة عن وفاة في فرنسا. وتوفى طفل في التاسعة بمرسيليا (جنوب) يوم 8 أيار/مايو نتيجة تلف في الدماغ عقب نوبة قلبية، وفق ما قال رئيس قسم إنعاش الأطفال في مستشفى تيمون البروفيسور فابريس ميشال لوكالة فرانس برس.

وأظهرت فحوص مصلية أن الطفل كان "على احتكاك" بفيروس كورونا المستجد، لكن لم تظهر عليه أعراض المرض.

وتشمل أعراض المتلازمة الالتهابية حمى قوية وآلام في البطن واضطرابات هضمية وطفح جلدي والتهاب الملتحمة واحمرار اللسان.