الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى ألبانيا لتعزيز جهودها في مكافحة انتشار كوفيد - 19

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى ألبانيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

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وقال محمد مير الرئيسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية والسفير غير المقيم لدى جمهورية ألبانيا: يجمع ما بين دولة الإمارات وألبانيا تاريخ من التعاون في مجال المبادرات الإنسانية، وتؤكد دولة الإمارات من خلال تقديم المساعدة اليوم لألبانيا على موقفها الثابت في مد يد العون إلى البلدان التي تكافح جائحة / كوفيد - 19/.

وأضاف : ان حماية العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية وتعزيز الكفاح العالمي ضد الفيروس هما من أولويات دولة الإمارات، ونحن نشيد بجميع الدول التي تتضامن وتتعاون للتغلب على هذا الوباء.

وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 556 طنا من المساعدات لأكثر من 49 دولة، استفاد منها نحو 556 ألفا من العاملين في المجال الطبي.