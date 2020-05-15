إدارة الكوارث في صور: حالة واحدة مشتبه فيها اليوم وهي في الحجر المنزلي

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، أنه "بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال تم تسجيل حالة واحدة مشتبه فيها اليوم، وأجريت الفحوص المخبرية اللازمة لها، وهي في الحجر المنزلي إلى حين صدور النتائج. وصدرت نتيجة الحالتين المشتبهتين اللتين سجلتا أمس وجاءت سلبية"، مشيرة الى ان "عدد المصابين في القضاء ما زال 31 مصابا توزعوا على الشكل الآتي:
23 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، 5 حالات محلية، وتماثل 6 مصابين إلى الشفاء بشكل تام".
وأكدت أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني تقوم بزيارات تفقدية للمحجورين والمصابين للاطلاع على مدى التزامهم الحجر أو العزل ومتابعة أوضاعهم الصحية والاجتماعية وملاحقة أي مخالفة بالطرق القانونية المرعية الإجراء".
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