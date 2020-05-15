إدارة الكوارث في صور: حالة واحدة مشتبه فيها اليوم وهي في الحجر المنزلي

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات ​قضاء صور​، أنه "بناء على ​تقرير​ رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال تم تسجيل حالة واحدة مشتبه فيها اليوم، وأجريت الفحوص المخبرية اللازمة لها، وهي في ​الحجر المنزلي​ إلى حين صدور النتائج. وصدرت نتيجة الحالتين المشتبهتين اللتين سجلتا أمس وجاءت سلبية"، مشيرة الى ان "عدد المصابين في ​القضاء​ ما زال 31 مصابا توزعوا على الشكل الآتي:

23 حالة وافدة من ​إفريقيا​، 3 ​حالات​ وافدة من ​أوروبا​، 5 حالات محلية، وتماثل 6 مصابين إلى الشفاء بشكل تام".

وأكدت أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء و​الصليب الأحمر اللبناني​ تقوم بزيارات تفقدية للمحجورين والمصابين للاطلاع على مدى التزامهم الحجر أو العزل ومتابعة أوضاعهم الصحية والاجتماعية وملاحقة أي مخالفة بالطرق القانونية المرعية الإجراء".