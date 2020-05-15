تسجيل أدنى حصيلة وفيات بكورونا في إسبانيا منذ الإثنين بـ138 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن أن السلطات سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 138 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أي أدنى حصيلة منذ الاثنين الماضي، مؤكدة أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد بلغت بذلك 27459 حالة وفاة.
وسجلت السلطات الصحية الإسبانية خلال اليوم الأخير 549 إصابة جديدة بكورونا (مقابل 506 في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 230183، في حين ارتفع عدد المتعافين أمس بـ1409 حالات شفاء، وتجاوز عددهم الإجمالي 144 ألف شخص.
وقررت السلطات الإسبانية اليوم تمديد الحظر على دخول الأجانب إلى أراضيها من خارج منطقة شنغن حتى 15 حزيران.
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