تسجيل أدنى حصيلة وفيات بكورونا في إسبانيا منذ الإثنين بـ138 وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية عن أن السلطات سجلت خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية 138 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد، أي أدنى حصيلة منذ الاثنين الماضي، مؤكدة أن حصيلة ​ضحايا​ الفيروس التاجي في البلاد بلغت بذلك 27459 حالة وفاة.

وسجلت السلطات الصحية الإسبانية خلال اليوم الأخير 549 إصابة جديدة بكورونا (مقابل 506 في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد ​الإصابات​ التي تم رصدها في البلاد 230183، في حين ارتفع عدد المتعافين أمس بـ1409 ​حالات​ شفاء، وتجاوز عددهم الإجمالي 144 ألف شخص.

وقررت ​السلطات الإسبانية​ اليوم تمديد الحظر على دخول الأجانب إلى أراضيها من خارج منطقة شنغن حتى 15 حزيران.