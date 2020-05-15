تسجيل 48 وفاة جديدة و1708 إصابة بكورونا في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن تركيا سجلت تراجعا جديدا لارتفاع الوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ هذا العدد خلال الساعات الـ24 الماضية 48 حالة، مع رصد 1708 إصابات، ليصل مجموع الإصابات إلى ليصل إلى 146457 حالة و2103 حالات شفاء.
وذكر وزير الصحة التركي في مؤتمر صحفي أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4055 شخصا إثر رصد 48 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر 13 مايو 58 حالة، وفي 14 مايو 55.
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