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تسجيل 48 وفاة جديدة و1708 إصابة بكورونا في تركيا

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أعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر ​الدين​ قوجة أن ​تركيا​ سجلت تراجعا جديدا لارتفاع الوفيات ب​فيروس ​ المستجد، حيث بلغ هذا العدد خلال الساعات الـ24 الماضية 48 حالة، مع رصد 1708 إصابات، ليصل مجموع الإصابات إلى ليصل إلى 146457 حالة و2103 حالات شفاء.

وذكر وزير الصحة التركي في ​مؤتمر صحفي​ أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4055 شخصا إثر رصد 48 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر 13 مايو 58 حالة، وفي 14 مايو 55.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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