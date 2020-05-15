منسقية تيارالمستقبل بالبقاع الأوسط: لا انشقاقات في صفوف التيار

أشارت منسقية ​تيار المستقبل​ في ​البقاع الأوسط​ في بيان إلى أنه "يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار مفبركة عن إنشقاق منسقية تيار المستقبل في ​البقاع الاوسط​ وأخبار أخرى تبني عليها على قاعدة "تكذيب الكذبة وتصديقها"، مؤكدةً أن "هذه الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة لا من قريب ولا من بعيد".

تجدر الإشارة إلى أنه تداول نشطاء على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ مقطع فيديو يظهر رمي لصورة رئيس الحكومة الأسبق ​سعد الحريري​ من على كمبنى وسط احتفالات بهذا العمل من بعض الأشخاص.