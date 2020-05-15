السيد فضل الله بذكرى النكبة: لتدعم قوى التحرر حق التحرير والعودة

علق ​السيد علي فضل الله​ على يوم النكبة، فأشار في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "تأتي ذكرى النكبة في ظل تحديات ​صفقة القرن​ التي حملت دعماً أميركياً للمشروع الصهيوني بالسيطرة الكاملة على ​فلسطين​ إلا أن ما نشهده من بسالة في مواجهة الاحتلال يجعلنا نجدد ثقتنا بقدرة هذا الشعب على احباط هذه المؤامرة داعين قوى التحرر لدعم حقه في التحرير والعودة".

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