أعلن رئيس بلدية جدار الأب جوزيف القزي، ان لا وجود إصابات بكورونا في البلدة، موضحا أن المدعو (ت.ع.غ.ر.) من منطقة عرسال، ويقيم في جدرا، كان وصل من دولة سيراليون في افريقيا، في 4 ايار الحالي، وطلب منه حجر نفسه لمدة 14 يوما، وقام يوم الأربعاء الماضي، بإعادة الفحص في مستشفى بيروت الحكومي في بيروت، فأبلغته إدارة المستشفى اليوم بأن الفحص ايجابي، وطُلب منه حجر نفسه لمدة عشرة أيام اخرى، لعدم وجود عوارض عليه تدعو إلى القلق، وإعادة الفحص مجددا في المستشفى.
وأكد رئيس البلدية أن لا داع للخوف والهلع، وأن الوضع طبيعيا وتحت السيطرة، مشيرا إلى أن الشخص يبدي كل استعداد وتعاون مع البلدية والمراجع الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية جدرا: لا إصابات في البلدة وحجر منزلي لشخص مقيم وصل من سيراليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.