بلدية جدرا: لا إصابات في البلدة وحجر منزلي لشخص مقيم وصل من سيراليون

أعلن رئيس بلدية جدار الأب ​جوزيف القزي​، ان لا وجود إصابات ب​كورونا​ في البلدة، موضحا أن المدعو (ت.ع.غ.ر.) من منطقة ​عرسال​، ويقيم في جدرا، كان وصل من دولة ​سيراليون​ في ​افريقيا​، في 4 ايار الحالي، وطلب منه حجر نفسه لمدة 14 يوما، وقام يوم الأربعاء الماضي، بإعادة الفحص في مستشفى ​بيروت​ الحكومي في بيروت، فأبلغته إدارة المستشفى اليوم بأن الفحص ايجابي، وطُلب منه حجر نفسه لمدة عشرة أيام اخرى، لعدم وجود عوارض عليه تدعو إلى القلق، وإعادة الفحص مجددا في المستشفى.

وأكد رئيس ​البلدية​ أن لا داع للخوف والهلع، وأن الوضع طبيعيا وتحت السيطرة، مشيرا إلى أن الشخص يبدي كل استعداد وتعاون مع البلدية والمراجع الصحية.