ضاهر: لا يمكن الآن لأي صهريج مازوت أن يتحرك إلا عبر سند نقل من الجمارك

أشار مدير عام ​الجمارك​ ​بدري ضاهر​ إلى أن "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ دعا مؤخرًا ​المجلس الأعلى للدفاع​، وعقدوا جلسة مناقشة سرية، اتفقنا خلالها على خطوات معينة، وهناك تنسيق بين الأجهزة وهناك إجراءات فورية اتخذناها".

وفي حديث تلفزيوني، أفاد ضاهر بأن "الجمارك تراقب تحرك المواد على الطرقات بنقلها او توزيعها او تفريغها بناءًا على المادة 341 في قانون الجمارك ونقوم بإعطاء سند نقل"، موضحًا أن "كل "البضاعة الحساسة" التي يتم نقلها يجب ان تكون تحت المراقبة، وهذه المراقبة الجمركية تمنع نقل هذه البضاعة الا من خلال سند نقل نعطيه نحن. و​الرئيس عون​ طلب هذا الشيء في الجلسة وطبقناه والنتيجة كانت ممتازة".

كما أفاد بأنه "لا يمكن الآن لأي صهريج مازوت ان يتحرك إلا من خلال سند نقل من الجمارك، وسنباشر بتطبيق هذه الإجراءات على الطحين خلال الايام المقبلة"، منوّهًا بأنه "اتخذنا هذه الاجراءات والنقابات كانت متجاوبة كثيرًا في هذا الموضوع، ونحن سنبقى على هذه الإجراءات القاسية ولن يعترض احد الا اذا كان لديه مشكلة مع الموضوع".