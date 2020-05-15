القطان بذكرى النكبة: لن تتحرر فلسطين الا على أيدي المجاهدين الأبطال

شدد رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان في ذكرى النكبة على أن فلسطين يجب أن تكون البوصلة لهذه الأمة، لأن فلسطين "ليست لشعب بعينه وليست لمذهب بعينه وليست لدين بعينه، بل فلسطين لكل حر ولكل إنسان يؤمن بالحرية فواجب الأحرار وواجب الأمة الإسلامية أن تطهر أرض فلسطين وأن تستعيد فلسطين من النهر الى البحر".
وأكد الشيخ القطان أن "فلسطين لن تحرر على أيادي رؤساء العرب اليوم، فكونوا على يقين بأن فلسطين لن تتحرر على أيدي هؤلاء العملاء المتأمرون وعلى المقدسات المتأمرون على الإسلام, فلن تتحرر الا على أيدي المجاهدين الأبطال، المؤمنين المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس".
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