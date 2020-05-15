تسجيل 132 وفاة بكورونا في نيويورك بأدنى حصيلة منذ أواخر شباط

وأعلن حاكم ​نيويورك​، ​أندرو كومو​، أنه تم يوم أمس الخميس تسجيل 132 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 26 شباط الماضي. ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات جراء الجائحة في الولاية إلى 22302.

ولفت كومو إلى مؤشر إيجابي متمثل بانخفاض عدد المصابين بكورونا، الذين يدخلون المستشفيات وعمليات التنبيب التي يخضع لها المرضى بالفيروس في الولاية، مؤكدا أن "خمس مناطق في الولاية تشرع اعتبارا من اليوم في التراجع تدريجيا عن القيود الصارمة المفروضة لردع كورونا، مع تمديد نظام التوقف في المناطق الأخرى حتى 28 أيار".

وأشار كومو إلى أن "السلطات المحلية تتوقع إعادة ارتفاع معدلات كورونا في تلك المناطق لكن هذا الارتفاع سيكون تحت الرقابة والسيطرة"، كما أعلن أن "نيويورك بالتعاون مع ولايات ​كونيتيكت​ و​نيوجيرسي​ وديلاوير ستتيح لشواطئها بالافتتاح في العطلة قبل يوم الذكرى الذي يحل هذا العام في 25 مايو، لكن بطاقة استيعابية لا تزيد عن 50%".