وزارة الصحة المصرية: تسجيل 399 إصابة و21 حالة وفاة بكورونا

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة المصرية​ خالد مجاهد، عن تسجيل 399 حالة إصابة و21 وفاة ب​فيروس كورونا​ القاتل، مشيرا إلى أن إجمالي العدد حتى اليوم الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من ​مستشفيات​ العزل والحجر الصحي، و 592 حالة وفاة.

وأشار مجاهد إلى خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات ​منظمة الصحة العالمية​، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة حتى اليوم، مشددا على أن حالات الشفاء ارتفعت ليصبح عددها 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.