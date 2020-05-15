وزارة الصحة المصرية: تسجيل 399 إصابة و21 حالة وفاة بكورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، عن تسجيل 399 حالة إصابة و21 وفاة بفيروس كورونا القاتل، مشيرا إلى أن إجمالي العدد حتى اليوم الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 592 حالة وفاة.
وأشار مجاهد إلى خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة حتى اليوم، مشددا على أن حالات الشفاء ارتفعت ليصبح عددها 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.
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