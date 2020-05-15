أردوغان يتعهد بمكافحة التنظيمات الإرهابة ومؤيديهم حتى النهاية

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمكافحة "التنظيمات الإرهابية ومؤيديهم حتى النهاية"، متوعدا "بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على موزعي مساعدات إنسانية شرقي البلاد".
ولفت أردوغان، في تصريح عبقر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "الهجوم الغادر على موظفي مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي من قبل تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي في منطقة أوزالب بولاية فان كشف مرة أخرى الوجه البشع لهذا التنظيم الإرهابي الذي يسعى لإخفائه".
كمنا أأكد أنه "سيكافح حتى النهاية الإرهابيين ومؤيديهم، الذين يستهدفون تحالفنا وأرواحنا ووحدتنا".
ومن الجدير ذكره أن السلطات التركية، أعلنت وم أمس الخميس عن مقتل شخصين وإصابة آخر جراء هجوم مسلح على سيارة تابعة لموظفين من مجموعة "الوفاء"، كانوا يوزعون مساعدات إنسانية للأهالي الخاضعين للحجر الصحي في ولاية وان، متهمة "حزب العمال الكردستاني" بتنفيذ العملية.
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