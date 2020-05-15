ترامب: جميع الولايات بدأت بأخذ إجراءات لفتح الاقتصاد

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أن "جميع الولايات بدأت تأخذ إجراءات بفتح ​الاقتصاد​"، منوّهًا بأن "السلطات تنفذ 350 ألف فحص ل​فيروس كورونا​ المستجد يوميًا".

وفي مؤتمر خلية الأزمة الأميركية حول تطورات فيروس كورونا، أكد ترامب أنه "سيكون لدينا لقاح لـ "كوفيد 9" في نهاية العام أو قبل ذالك وسيكون لدينا نتائج رائعة بهذا الخصوص"، منوّهًا بأنهم يقومون بأسرع عملية لإيجاد لقاح للفيروس.

كما أفاد بأنه "حصلنا على موافقةلعدة أدوية لعلاج فيروس كورونا"، لافتًا إلى أنه "نركز الآن على 14 لقاحًا ضد الفيروس. وعالمان متميزان في مجال اللقاحات ينضمان لجهود مواجهة كورونا". ونوّه بأنه "بمجرد التوصل إلى لقاح، نحن مستعدون لعملية إنتاج سريعة له".

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وأكد ترامب أن "أميركا تعمل مع آخرين في الخارج لإيجاد لقاح لكورونا"، مشيرًا إلى أن "تجارب اللقاح ضد كورونا أظهرت مؤشرات جيدة ونحن متفائلون، وبمجرد التوصل إلى لقاح نحن مستعدون لعملية إنتاج سريعة له".

ونوّه بأن "أميركا ستجتاز محنة كورونا، ونحنمتفائلون بأننا سنحصل على اللقاح في نهاية العام"، موضحًا أنه "سنقوم بإنتاج ملايين الجرعات من اللقاح بشراكة مع البنتاغون". وأكد أن "أي دولة ستتوصل إلى لقاح ستكون فخورة وسنتعامل معها"، معتبرًأ أن "الكل يبحث عن حل لكورونا وليس الأرباح".

بالتوازي، شدد ترامب على أنه لن يغلق أميركا بسبب كورونا، لافتًأ إلى أنه"سنفتح مدارسنا وسيعود الاقتصاد لقوته".