البيت الابيض: الاتفاق التجاري بين أميركا والصين لم ينهار على الإطلاق

أفاد مستشار ​البيت الأبيض​ ​لاري كودلو​، بأن "اتفاق التجارة الأميركي ​الصين​ي الذي جرى التوصل إليه في كانون الثاني ، لم ينهار على الإطلاق"، لافتًا إلى أنه "مستر، وكلا البلدين ما زالا يعملان على صعيد التجارة".

وتأتي تصريحات كودلو بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بقطع العلاقات مع الصين على خلفية جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد، حيث نوّه بأنه يشعر بخيبة أمل حيال تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا.

وحول سبل معاقبة الصين التي تتهمها إدارة ترامب بإخفاء معلومات حول تفشي فيروس كورونا، أشار كودلو إلى أن "هناك أشياء كثيرة يمكننا فعلها".