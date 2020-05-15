وزراء صحة كوريا الجنوبية واليابان والصين يتعهدون بالتعاون على إيجاد لقاح لكورونا

اتفق وزراء صحة ​كوريا الجنوبية​ و​الصين​ و​اليابان​، على تبادل المعلومات حول الوقاية والاستجابة لـ "​كوفيد 19​"، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بعلاج ولقاحات ​فيروس كورونا​ المستجد.

وخلال مؤتمر خاص عقدوه عبر الفيديو، ناقش الوزراء سبل التعاون لتطوير لقاح ومكافحة فيروس كورونا المستجد، وعرضوا أوضاع تفشي كورونا في كل دولة والسياسات الحالية لمواجهته، كما تبادلوا الآراء حول سياسة الوقاية في عصر ما بعد "كوفيد 19".

كما تبنوا بيانًا مشتركًا، تعهدوا فيه بتبادل خبرات الفحص والعلاج والوقاية والمكافحة الخاصة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى المعلومات الوبائية والسريرية.