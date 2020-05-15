اتفق وزراء صحة كوريا الجنوبية والصين واليابان، على تبادل المعلومات حول الوقاية والاستجابة لـ "كوفيد 19"، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بعلاج ولقاحات فيروس كورونا المستجد.
وخلال مؤتمر خاص عقدوه عبر الفيديو، ناقش الوزراء سبل التعاون لتطوير لقاح ومكافحة فيروس كورونا المستجد، وعرضوا أوضاع تفشي كورونا في كل دولة والسياسات الحالية لمواجهته، كما تبادلوا الآراء حول سياسة الوقاية في عصر ما بعد "كوفيد 19".
كما تبنوا بيانًا مشتركًا، تعهدوا فيه بتبادل خبرات الفحص والعلاج والوقاية والمكافحة الخاصة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى المعلومات الوبائية والسريرية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزراء صحة كوريا الجنوبية واليابان والصين يتعهدون بالتعاون على إيجاد لقاح لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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