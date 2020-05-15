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وزراء صحة كوريا الجنوبية واليابان والصين يتعهدون بالتعاون على إيجاد لقاح لكورونا

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اتفق وزراء صحة ​كوريا الجنوبية​ و​الصين​ و​اليابان​، على تبادل المعلومات حول الوقاية والاستجابة لـ "​كوفيد 19​"، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بعلاج ولقاحات ​فيروس ​ المستجد.

وخلال مؤتمر خاص عقدوه عبر الفيديو، ناقش الوزراء سبل التعاون لتطوير لقاح ومكافحة ، وعرضوا أوضاع تفشي كورونا في كل دولة والسياسات الحالية لمواجهته، كما تبادلوا الآراء حول سياسة الوقاية في عصر ما بعد "كوفيد 19".

كما تبنوا بيانًا مشتركًا، تعهدوا فيه بتبادل خبرات الفحص والعلاج والوقاية والمكافحة الخاصة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى المعلومات الوبائية والسريرية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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