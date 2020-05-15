وزارة التجارة الأميركية تتحرك لفرض حظر على بيع أشباه الموصلات لـ"هواوي"

باشرت وزارة التجارة الأميركية بالتحرك لفرض حظر على بيع أشباه الموصلات "semiconductors"، لشركة الإلكترونيات ومعدات الشبكات الصينية "​هواوي​"، في تصعيد جديد للتوتر بين ​واشنطن​ وبكين.

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أنها "ستغير قواعد الإدراج لكي تقلل فرص حصول "هواوي" على أشباه الموصلات التي تعتبر منتجًا مباشرًا لبعض التطبيقات والتكنولوجيا الأميركية"، منوّهةً بأن "الشركة الصينية مازالت تستخدم التطبيقات والتكنولوجيا الأميركية لتصميم أشباه الموصلات وهو ما يمثل تهديدات لأهداف ​الأمن القومي الأميركي​ وينتهك قواعد تنظيم ​الصادرات​ الأميركية من خلال القيام بتعاملات خارجية رغم إدراجها على القائمة السوداء في العام الماضي".

كما أشارت إلى أنها "أقرت لآخر مرة مهلة التسعين يوما التي تسمح للأميركيين الذين يستخدمون تكنولوجيا "هواوي" باستمرار التشغيل المؤقت لهذه الأجهزة والشبكات القائمة، مع تسريع الانتقال إلى موردين آخرين".

من جهته، أكد وزير التجارة الأميركي ​ويلبور روس​، في بيان، ضرورة "تعديل قواعدنا التي تستغلها "هواوي" و"هاي سيليكون" لمنع استخدام التكنولوجيا الأميركية في القيام بأنشطة ضارة مناقضة للأمن القومي ومصالح سياستنا الخارجية".