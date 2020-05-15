إيران: إدارة ترامب عرضت نفسها كشريك غير موثوق به وسلطة غير مؤهلة

اعتبر أمين مجلس الأمن القومي ال​إيران​ي الأدميرال ​علي شمخاني​، أن الإدارة الحالية للولايات المتحدة شكلت صورة تعرضها كشريك غير موثوق به وتهديد للمنافسين وسلطة غير قعالة لمواطنيها. وأشار شمخاني، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "المثلث المكون من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ووزير خارجية بلاده ​مايك بومبيو​، ومبعوثها المعني بشؤون إيران برايان هوك، خلق صورة لإدارة ​الولايات المتحدة​ دفعت شركائها لاعتبارها طرفا غير موثوق به، ومنافسيها لاعتبارها تهديدا، ومواطنيها لاعتبارها غير فعالة وغير مؤهلة"، معتبرا أن "هيمنة غير العقلاني وغير الفعال يمثل فقط مصدرا للتهديدات".

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