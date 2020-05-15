استقالة وزير الصحة البرازيلي وسط أزمة وباء كوفيد-19

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برازيليا: قدم وزير الصحة البرازيلي نلسون تيش استقالته بسبب "خلافات في وجهات النظر" مع حكومة الرئيس جاير بولسونارو حول تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد، على ما أفادت مصادر في الوزارة وكالة فرانس برس الجمعة.

ولم يبق تيش سوى أقل من شهر على رأس وزارة الصحة، وهو منصب في غاية الأهمية حاليا في البرازيل في ظل تفشي وباء كوفيد-19 الذي أودى حتى الآن بحوالي 14 ألف شخص في هذا البلد.

وقالت الوزارة إن "وزير الصحة نلسون تيش قدم استقالته هذا الصباح"، موضحة أن مؤتمرا صحافيا مقرر خلال النهار.

من جهتها، أفادت مصادر اتصلت بها وكالة فرانس برس إن الوزير، وهو طبيب أورام، استقال بسبب خلافات مع الرئيس بولسونارو خاصة في ما يتعلق باستعمال عقار الكلوروكين الذي يدعمه هذا الأخير في حين لم تثبت نجاعته علميا.

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وعوّض تيش يوم 17 نيسان/أبريل وزير الصحة صاحب الشعبية الواسعة لويز هنريكي مانديتا الذي أقاله بولسونارو عقب مجموعة خلافات ظهرت إلى العلن مع بدء مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويعارض الرئيس البرازيلي بشدّة تدابير الحجر في البلد الذي تقطنه 210 مليون نسمة، على خلفية ما يعتبره حفاظا على الوظائف والاقتصاد البرازيلي.

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