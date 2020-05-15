شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موازنتك.. ماهي مخصصات المصروفات وسداد القروض وحيازة الأصول غير المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل مكونات الاستخدامات خلال العام المالي الجديد في ضوء البيان التحليلي علي النحو الآتي :

1- المصروفات

تتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من أجور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامة أخري بالإضافة إلي شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"

وتقدر هذة المصروفات بمشروع الموازنة المعروض نحو تريليون و713 مليار جنية مقارنه بموازنة العام المالي الجارى 2019 /2020 والبالغة نحو تريليون و574 مليار جنية، ومن ثم فأن الزيادة في تقديرات مشروع الموازنة بمعدل زيادة قدره 8.8%.

2- حيارة الأصول المالية :

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وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في

تلك الجهات، وتقدر مدفوعات لهذه الحيازة بنحو 28.8 مليار جنية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020 /2021.

3- سداد القروض :

وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والخارجية وفقا لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.

وتقدر هذه الاقساط بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 بنحو 555.5 مليار جنية مقابل 375.5 مليار جنية بموازنة السنة المالية الحالية 2019 /2020 بزيادة قدرها مبلغ 180.0 مليار جنية بنسبة زيادة قدرها 47.9%.