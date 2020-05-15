ترامب: لقاح ضد كورونا سيكون جاهزا بنهاية العام وسيوزع على الجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا بنهاية العام الجاري.

وأضاف ترامب، في المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة الأمريكية، اليوم الجمعة، ونقلته فضائية العربية “لا نريد تحقيق الربح وإنما توزيع اللقاح على الجميع".

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وأكد ‎أن إدارته ستركز على 14 لقاحا محتملا ضد كورونا وسنساعد في توزيع المصل.

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‏‏وتابع "سنقوم بإنتاج ملايين الجرعات من اللقاح بشراكة مع وزارة الدفاع".

قال ترامب، إن الولايات المتحدة لن تغلق بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم افتتاح المدارس، مشيرا إلى أنه "سيعود الاقتصاد لقوته".

‏وتابع "١٨٦ دولة في العالم متأثرة بفيروس كورونا".

وأردف "أزمة كورونا ستتلاشى في مرحلة ما".