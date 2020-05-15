أفغانستان تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات يومي منذ ظهور كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - أ ش أ

سجلت أفغانستان 414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى معدل إصابة يومي في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 6 آلاف و058 حالة.

وقال نائب وزير الصحة العامة وحيد شيكواماند في تصريح لوكالة أنباء /باجفاك أفغان نيوز/ الأفغانية اليوم /الجمعة/ - إن البلاد سجلت 414 حالة إيجابية و17 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال هذه الفترة - وهو أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد.

وأضاف أن أحدث الحالات الإيجابية التي سجلتها السلطات الصحية كانت من بين 1122 مريضا مشتبها به، مما رفع حصيلة البلاد إلى 6058.

وأفاد نائب الوزير، بأن 745 شخصًا تعافوا حتى الآن من المرض وتوفي 153 شخصًا.

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