محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن تغلق بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم افتتاح المدارس.
وأضاف ترامب، في المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة الأمريكية، اليوم الجمعة، ونقلته فضائية العربية "سيعود الاقتصاد لقوته".
وتابع "١٨٦ دولة في العالم متأثرة بفيروس كورونا".
وأردف "أزمة كورونا ستتلاشى في مرحلة ما".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لن تغلق أمريكا بسبب كورونا وستفتح مدارسنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.