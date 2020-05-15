ميناء دمياط يستقبل 21 ألف طن ذرة ويصدر 6 آلاف طن فوسفات

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط انتعاشة في حركة البضائع والحاويات، في الساعات الأخيرة، وجرى استقبال 4 سفن حاويات و6 لبضائع عامة، بينما غادرت 4 لحاويات و6 لبضائع، ووصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء إلى 23 سفينة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3495 طن يوريا و4325 طن رمل و6000 طن فوسفات و3500 طن أسمنت.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع بلغت 15412 طن حديد بلت و4634 طن كلوريد ايثيلين و1901 طن خشب زان و21 ألف طن ذرة.

وبيّن المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 125010 أطنان، بينما رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 86469 طنا، وغادرت 2797 شاحنة منها 619 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 60923 طنًا من البضائع.