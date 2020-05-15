إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
استقبل مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم الجمعة، 5 أفراد من أسرة واحدة مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي الشرقي.
تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، قبل مدخل المحافظة بـ100 متر، ما أسفر عن إصابة "كيرلس مرزوق فهيم، 29 سنة، وشقيقاته "ميريان" 19 سنة، "أمل" 35 سنة، "مريم"، 37 سنة، ونجل عمهم، مكرم توفيق فهيم، 43 سنة.
جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وحُرر المحضر القانوني عن تفاصيل الواقعة تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة.
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