سقوط عصابة لتصنيع الإستروكس في قبضة مباحث النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

داهمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة شقة اتخذتها ٤ أشخاص وكرُا لتصنيع مخدر الإستروكس بمنطقة النزهة.

أكدت معلومات وتحريات المقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، أن أربعة أشخاص مقيمين بدائرة القسم لاثنين منهم معلومات جنائية، يزاولون نشاطاً إجرامياً في تصنيع مخدر الإستروكس بقصد الاتجار، مُتخذين شقة مُستأجرة مقراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

بإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

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عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد ماجد محسن، معاون مباحث القسم، من ضبطهم حال تواجدهم داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على 150 كيسا يحوي مخدر الإستروكس "مُعدة للبيع"، و3 كيلو جرامات من ذات المخدر "معدة للتعبئة"، وزجاجتي مادة الأسيتون "تُستخدم في تصنيع الإستروكس" إضافة إلى مبلغ مالي و6 هواتف محمولة وفرد خرطوش وطلقتين.

أمام العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، اعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدرة والاتجار بها، والهواتف للاتصال بعملائهم، والمبلغ من متحصلات البيع، والسلاح بقصد الدفاع عن تجارتهم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد صلاح البيلي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة للتحقيق.