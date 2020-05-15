"بيطري الوادي الجديد" ينتهي من تعقيم وتطهير 1450 منشأة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور ناجى محمد عوض مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من تعقيم وتطهير 1450 منشأًة حكومية وغير حكومية على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية وقراهم، وذلك ضمن الخطة التي تقودها المديرية بالتنسيق مع المديريات الأخرى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أكد ناجي، في بيان صحفي له، الدفع بالفرق البيطرية بالفرافرة والخارجة وباريس للتواجد على المنافذ الخاصة بالمحافظة والتي تربطها بالمحافظات الأخرى لإجراء الرش والتعقيم، ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد للوقاية من فيروس كورونا.

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أضاف ناجي، أن المديرية تتولى تعقيم منازل المرضى الذين ثبتت إيجابيتهم لفيروس كورونا، في المراكز الإدارية الثلاث (الخارجة-الداخلة – باريس)، التي ظهرت بها حالات إيجابية للفيروس مع تعقيم المنازل للمرضى والمنازل المجاورة لها.

وأوضح ناجي، أنه يجري التعامل مع البؤر المصابة أو المشتبه في إصابتها أو انتقال العدوى لها، من خلال فريق مدرب على أعلى مستوى، وباستخدام الأجهزة والمعدات الخاصة لذلك، بالإضافة إلى التخلص من ملابس الأمان المخصصة للتعامل مع الإصابات لكل منزل يجري التعامل معه.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أعلن اليوم الجمعة، عن ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 19 حالة.