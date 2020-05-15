ممثل الصحة العالمية بالعراق يعرض الحل الأمثل لمواجهة كورونا

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، اليوم الجمعة، ضرورة محاصرة فيروس كورونا واعتبر ان العزل "المناطقي" هو الحل الوحيد لمواجهة الفيروس.
وقال إسماعيل، إن "العزل المناطقي المرجح البدء بتطبيقه خلال الأيام المقبلة، يمثل الحل الوحيد لأنه خلال أسبوعين ستظهر نتائجه".
وأضاف، أن "الصحة العالمية تتفق
وتابع: "الأمور في المناطق الأخرى تسير بشكل جيد،وإذا لم تتم محاصرة المناطق المشمولة بالعزل الصحي، فإنها ستصبح بمنتهى الخطورة وستؤدي الى إصابة باقي المناطق".
وأشار ممثل الصحة العالمية في العراق، إلى "وصول نحو 50 ألف عينة فحص مختبري التي ستساعد في إجراء المسح السريع في هذه المناطق، لكن يجب أن تعزل بالكامل حتى لا تعدي المناطق الأخرى".
وسجل العراق 3193 إصابة بكورونا، وتماثل للشفاء 2089، بإضافة على وفاة 117 حالة.
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