48 وفاة و1708 إصابات بكورونا مقابل 2103 حالات شفاء فى تركيا

سجلت تركيا، اليوم الجمعة، تراجعا جديدا في وتيرة ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ هذا العدد خلال الساعات الـ24 الماضية 48 حالة، مع رصد 1708 إصابات و2103 حالات شفاء.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها الجمعة،

بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1708 ليصل إلى 146457 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع

الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة في 13 مايو 1639 حالة، وفي 14 مايو 1635.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4055 شخصا إثر رصد 48 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 13 مايو عند 58 حالة، وفي 14 مايو 55.