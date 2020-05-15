رئيسة وزراء النرويج ترجح الإبقاء على قيود السفر حتى 20 أغسطس

قالت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج يوم الجمعة إنه من المرجح أن تبقي بلادها على قيود السفر السارية من وإلى الدولة الاسكندنافية حتى 20 أغسطس. وإلى الدولة الاسكندنافية حتى 20 أغسطس. وتشمل القيود إرشادات رسمية بعدم السفر إلى الخارج ما لم يكن ذلك ضروريا وفرض حجر صحي لمدة 10 أيام على جميع العائدين من الخارج ومنع دخول معظم الأجانب غير المخولين بالعيش والعمل في النرويج. ما لم يكن ذلك ضروريا وفرض حجر صحي لمدة 10 أيام على جميع العائدين من الخارج ومنع دخول معظم الأجانب غير المخولين بالعيش والعمل في النرويج.

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