وزير الصحة البرازيلي يقدم استقالته

قدم وزير الصحة البرازيلي، نيلسون تيتش، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه وسط تدهر حاد للأوضاع الصحية في البرازيل على خلفية انتشار متسارع لفيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكر المكتب الإعلامي لتيتش أنه قدم طلبا رسميا للاستقالة وسيعقد في

وقت لاحق من الجمعة مؤتمرا صحفيا لتوضيح قراره.

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وتأتي استقالة تيتش بعد مرور أقل من شهر على توليه مهام وزير الصحة البرازيلي، في الوقت الذي تحولت فيه البلاد إلى إحدى أكبر بؤر

ويختلف تيتش في نقاط كثيرة مع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بشأن سبل التعامل مع الجائحة، والتي سبق أن قلل زعيم البلاد من خطورتها.

وتعتبر البرازيل حاليا الدولة السادسة عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ206507 حالات مسجلة، وكذلك السادسة من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بـ14131 حالة.