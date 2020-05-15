تسجيل 187 إصابة جديدة و7 وفيات في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 187 إصابة جديدة و7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، حسبما افادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها ، اليوم الجمعة.
أعلنت الحكومة الجزائرية الاثنين أن البلاد بدأت بإنتاج أجهزة
صرح الاثنين الوزير المنتدب المكلفبالصناعة الصيدلانية في الجزائر لطفي بن باحمد للتلفزيون الرسمي بأن مختبرا في العاصمة الجزائر قام بتطوير أجهزة للفحص السريع عن فيروس كورونا وذلك بالشراكة مع شركتين كندية وأردنية، دون أن يذكر اسمي الشركتين.
وتظهر أجهزة الفحص النتائج في فترة لا تتجاوز 15 دقيقة، كما تصل القدرة الإنتاجية إلى نحو 200 ألف وحدة أسبوعيا.
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