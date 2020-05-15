طبيب روسي يحدد شرط الانتصار على وباء كورونا

قال الطبيب الروسي يفجيني كوماروفسكي، إن فيروس كورونا "كوفيد-19" سيتوقف عن الانتشار بعد تشكيل المناعة الجماعية في المجتمع، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأوضح الطبيب في مقالة نشرها على صفحته في "إنستجرام"، أنه "إذا بات 95% منالسكان يقاومون مرضا معينا، فإن انتقال العدوى يتوقف".
وأكد الطبيب أنه عاجلا أم آجلا، ستتطور المناعة ضد أي فيروس لدى غالبية السكان.
وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوكالةالروسية للطب البيولوجي، فيرونيكا سكفورتسوفا، إن الخبراء الروس نجحوا في تطوير عدة عينات من البروتين، الذي يمكن أن يتم استخدامه لإنتاج لقاح.
بدورها أكدت منظمة الصحة العالمية أن خبراء من مختلف دول العالم يعملون على تطوير لقاح ضد "كوفيد-19"، لكن ظهوره هذا العام غير مرجح.
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