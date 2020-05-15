بريطانيا تسجل تراجعًا لوفيات كورونا اليومية مع رصد 384 حالة جديدة

سجلت بريطانيا، اليوم الجمعة، تراجعًا نسبيًا لمعدل الوفيات بفيروس كورونا، حيث تم رصد 383 حالة جديدة مقابل 428 في إحصائية أمس الخميس ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأفادت وزارة الصحية البريطانية، في إحصائية نشرتها الجمعة، بارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية

بواقع 384 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 33998 شخصا.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت لمعدل الوفيات اليومية بعد أن بلغ في إحصائية 12 مايو 627 حالة، وفي 13 مايو 494، وفي 14 مايو428.

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كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت بواقع 3560 حالة جديدة لتبلغ 236711.

ويشهد هذا المعدل ارتفاعا طفيفا مستمرا حيث بلغ في الإحصائية المنشورة يوم 12 مايو 3403 حالات، وفي 13 مايو 3242، وفي 14 3446.

وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات والموقع الرابع من حيث حصيلة الإصابات المسجلة.