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الإمارات تسجل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 747 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وجاء في بيان وزارة الصحة الإماراتية: "تم تسجيل 747 حالة جديدة بالفيروس ما يرفع العدد الكلي لهذه الحالات

في الدولة إلى 21831 حالة، كما تم تسجيل وفاة شخصين جديدين من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 210​​​".

 

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وأجرت الوزارة أكثر من 38 ألف فحصا جديدا، ضمن خططها لتوسيع نطاق

الفحوصات للكشف عن المصابين بوباء كوفيد 19 والمخالطين لهم.

وسجلت الصحة الإماراتية 398 حالة شفاء، ليصبح العدد الكلي لهذه الحالات

7328.


وما زالت تحتل المركز الأول بين دول والدول العربية بعدد حالات الإصابة بـ "كوفيد 19"، تليها قطر ثم الإمارات.

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