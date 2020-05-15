الإمارات تسجل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 747 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الصحة الإماراتية: "تم تسجيل 747 حالة جديدة بالفيروس ما يرفع العدد الكلي لهذه الحالاتفي الدولة إلى 21831 حالة، كما تم تسجيل وفاة شخصين جديدين من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 210".
وأجرت الوزارة أكثر من 38 ألف فحصا جديدا، ضمن خططها لتوسيع نطاقالفحوصات للكشف عن المصابين بوباء كوفيد 19 والمخالطين لهم.
وسجلت الصحة الإماراتية 398 حالة شفاء، ليصبح العدد الكلي لهذه الحالات7328.
وما زالت السعودية تحتل المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية بعدد حالات الإصابة بـ "كوفيد 19"، تليها قطر ثم الإمارات.
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