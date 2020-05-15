احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحافي اليومي إن إجمالي حالات التعافي في المملكة 21,869.
وأضاف المتحدث أن الصحة السعودية أجرت أكثر من نصف مليون فحص لفيروس كورونا.
وأوضح المتحدث باسم الصحة السعودية أن 27015 حالة نشطة بين المصابين بينما 167 حالة حرجة.
وأعلن ارتفاع حالات الوفاة في المملكة إلى 292 حالة، بعد تسجيل 9 حالات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينهم سعودية والباقون من جنسيات أخرى.
كان محمد العبد العالي قد قال في مؤتمر أمس الخميس حول كورونا، “كلنا مسؤولون، أرجوكم ابتعدوا عن التجمعات، وتقيدوا بالسلوكيات الصحية، ومن أهمها البقاء في المنزل، وترك مسافة آمنة، وارتداء الكمامة القماشة عند الخروج، ومداومة غسل اليدين، وعدم لمس الأسطح والوجه”.
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة جديدة لمتعافي وإصابات كورونا بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.