كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت تسجل 885 إصابة جديدة و8 وفيات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت وزارة الصحة الكويتية 885 حالة جديدة مصابة بـ "كوفيد 19"، و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12860، وتسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 96".

ولفت البيان إلى أن عدد الحالات المصابة التي تتلقى العلاج بالمستشفيات 9124 حالة، من بينها 190 في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات.

وتم تسجيل 189 حالة تعافي من الفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 3640 شخصا.

وتشيرالبيانات إلى تراجع طفيف في معدلات الإصابة اليومية عند 885 مقارنة مع 947 حالة جديدة سجلتها الكويت أمس الخميس.

Advertisements

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.