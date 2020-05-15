رغم التراجع الكبير في الحالات الجديدة التي سجلت، اليوم الجمعة، إصابتها، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن وزارة الصحة لا زالت تحذر من انتشار الفيروس.
وفي ذات السياق، قال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في ندوته اليوم الجمعة، أنه رغم تسجيل 45 حالة فقط خلال 24 ساعة الأخيرة، وتجاوز أعداد المتعافين لأعداد الحالات الناشطة التي لا زالت قيد العلاج، إلا أنه لا زالت الحيطة واحبة.
وأوضح اليوبي أنه لا زالت الىزارة تسجل بؤر للفيروس، منها بؤرة صناعية في الدار البيضاء وبؤرتيت عائليتين في طنجة،سجلت فيهم جل الحالات الجديدة اليوم، مضيفا أنه “من الضروري الحيطة والحذر، خصوصا أن مؤشر انتشار المرض لم ينزل إلى واحد أو أقل منه وهي النسبة التي تمكن من التحكم في المرض”.
يشار إلى أن المغرب سجل اليوم واحدا من أدنى أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، وهو 45 حالة من أصل أزيد من ألفي اختبار تم إجراؤه.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم تراجع أعداد المصابين.. اليوبي: مؤشر انتشار كورونا لم ينزل بعد إلى النسبة التي تمكن من التحكم في المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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