“البسطاوي جونيور”.. أول ظهور لحفيد الراحل محمد البسطاوي – صورة

شارك الفنان أسامة البسطاوي، لأول مرة، صورة لابنه الصغير، محمد، الذي سمي تيمنا باسم جده، الممثل الراحل محمد البسطاوي.

وظهر حفيد محمد البسطاوي، والممثلة سعاد النجار، رفقة والده أسامة في صورة حديثة، نشرها، أمس الخميس، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام.

وأطلق أسامة البسطاوي، في تعليقه على الصورة لقب البسطاوي جينيور على طفله البكر، ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا من ممثلين كثر، من بينهم هاشم البسطاوي، الابن الثاني للممثل المغربي الراسخ في تاريخ الأعمال المغربية.

ويشارك أسامة البسطاوي في مسلسل السر المدفون، الذي يبث شهر رمضان الحالي على القناة الثانية، كما شارك في بطولة فيلم تلفزي عرض، أخيرا، بعنوان “راجل لمرا” رفقة كريمة غيث.