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عاجل.. لا وفيات و90 حالة شفاء جديدة في المملكة بإجمالي 3400

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alyaoum24 0 تبليغ

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أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة المتعافين بفيروس في المغرب، بعد أن تجاوزت الخمسين بالمائة من إجمالي عدد المصابين، أمس الخميس.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في ندوته اليوم الخميس، إن الوزارة سجلت إخلال 24 ساعة الأخيرة، 90 حالة تعافي جديدة من ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات الشفاء إلى 3400، بنسبة 51.1 بالمائة.

بالمقابل لم تسجل أية حالة وفاة خلال هذه الفترة، حيث استقر عدد  الوفيات في 190 حالة، بنسبة فتك 2.9 بالمائة.

 

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