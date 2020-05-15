عاجل.. لا وفيات و90 حالة شفاء جديدة في المملكة بإجمالي 3400

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة المتعافين بفيروس كورونا في المغرب، بعد أن تجاوزت الخمسين بالمائة من إجمالي عدد المصابين، أمس الخميس.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في ندوته اليوم الخميس، إن الوزارة سجلت إخلال 24 ساعة الأخيرة، 90 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات الشفاء إلى 3400، بنسبة 51.1 بالمائة.

بالمقابل لم تسجل أية حالة وفاة خلال هذه الفترة، حيث استقر عدد الوفيات في 190 حالة، بنسبة فتك 2.9 بالمائة.