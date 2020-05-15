أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة المتعافين بفيروس كورونا في المغرب، بعد أن تجاوزت الخمسين بالمائة من إجمالي عدد المصابين، أمس الخميس.
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في ندوته اليوم الخميس، إن الوزارة سجلت إخلال 24 ساعة الأخيرة، 90 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات الشفاء إلى 3400، بنسبة 51.1 بالمائة.
بالمقابل لم تسجل أية حالة وفاة خلال هذه الفترة، حيث استقر عدد الوفيات في 190 حالة، بنسبة فتك 2.9 بالمائة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. لا وفيات و90 حالة شفاء جديدة في المملكة بإجمالي 3400 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.