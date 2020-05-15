أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وهي الأقل منذ أيام.
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، في ندوته الصحفية اليوم، إنه تم تسجيل 45 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 6652 حالة.
وأوضح اليوبي، أن أكبر عدد من الاصابات الجديدة، تم تسجيله في مدينة الدار البيضاء، بسبب بؤرة صناعية، وطنجة، بسبب بؤرتين عائليتين، في الوقت الذي لم تسجل أربع جهات حالات منذ أيام.
وحسب الحصيلة ذاتها، فإن المصابين الجدد، تم اتشافهم عن طريق تتبع المخالطين، بدون أن تكون لديها أعراض المرض.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. 45 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة تصل إلى 6652 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.