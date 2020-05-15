إحداث مختبر بالمركز الإستشفائي في بني ملال للكشف عن كوفيد-19..الكشف عن كورونا في 4 ساعات- فيديو

أطلقت وزارة الصحة خدمات مختبر التحاليل المخبرية، بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، للكشف عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19

وقالت الدكتورة بحاح رشيدة، رئيسة قسم مختبر التحاليل الطبية ببني ملال، إن وزارة الصحة دعمت المختبر PCR الذي يمكن من تشخيص المصابين بفيروس كورونا المستجد، في ظرف وجيز.

وأضافت المتحدثة أن المختبر سيمكن جهة بني ملال خنيفرة من إجراء التحاليل والإسراع في الحصول على نتائج الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كورونا، في ظرف 4 ساعات على أبعد تقدير.

هذا وقد استقر العدد الإجمالي للإصابات بكورونا بجهة بني ملال خنيفرة إلى حدود يوم الخميس في 99 حالة، مع تسجيل 7 حالات شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين بالجهة إلى 61، مقابل 7 وفيات.