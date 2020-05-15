"الهلال الاحمر" يكثف جهوده الإغاثية ويقدم مساعدات غذائية للأهالي في دوعن بحضرموت

الجمعة 15 مايو 2020

بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإغاثية والإنسانية لمساعدة أهالي محافظة حضرموت لتطبيع الأوضاع الإنسانية في إطار خطة عاجلة وضعتها الهيئة للتدخل الإنساني، للتخفيف عن الأسر المتضررة التي تأثرت بشكل مباشر من توقف العمل ومنع التجول الذي يطبق في البلاد خلال هذا الأيام كإجراء احترازي للحد من انتشار جائحة (كورونا)، حيث قامت الهيئة بتوزيع عدد (1000) سلة غذائية تزن ( 42طن و 800 كيلو ) مستهدفة (5000) فرداً من الأسر في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت.



هذا وقد سيرت الهيئة خلال شهر رمضان المبارك، مئات الأطنان من المواد الغذائية موزعة على مختلف مديريات محافظة حضرموت، حيث شكلت هذه المساعدات الاغاثية عنصرا ايجابيا بالنسبة لآلاف العائلات المتضررة من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات بالمحافظة خلال هذه الايام من اجل حماية المواطنين من مخاطرة الاصابة بفيروس كورونا والتي تسببت بمفاقمة معانتهم المعيشية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية. وقد تركت هذه الحملة " المير الرمضاني أثرا طيبا في نفوس المستفيدين الذين أشادوا بدولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها المبذولة في عملية الإغاثة المستمرة لأبناء حضرموت.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020م بلغت (19,580) سلة غذائية تزن (1119 طن و 333 كيلو ) استهدفت (97900) فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.