شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تعتزم فتح المراكز التجارية.. الأحد والان نبدء بالتفاصيل
وقال تاويسين ويسانويوثين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض كوفيد-19 اليوم الجمعة، إنه سيتم السماح بإعادة فتح أماكن مثل المتاحف وحمامات السباحة العامة والمنشآت الرياضية وقاعات المؤتمرات ابتداء من يوم الأحد مع فرض بعض القيود.
وسوف يتعين إغلاق مراكز التسوق بحلول الساعة الثامنة مساء، ولن يتم السماح لرواد صالات الألعاب الرياضية إلا باستخدام الأوزان الحرة، وسيتعين على حمامات السباحة العامة وضع حد أقصى لعدد الأشخاص الذين يستخدمونها.
وسجلت الحكومة سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة، ليصل إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 3025 حالة، منها 56 حالة وفاة، و 115 حالة نشطة.
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