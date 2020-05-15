شكرا لقرائتكم خبر عن فينيسيا.. انفجار في مصنع كيماويات والسلطات تلزم السكان منازلهم والان نبدء بالتفاصيل
ووقع الحادث في بورتو مارجيرا وهي مقاطعة صناعية في البر الرئيسي لبحيرة البندقية. وتصاعدت سحابة سوداء من الأدخنة فوق الموقع.
وقال عمدة فينيسيا لويجي بروجنارو في مؤتمر صحفي: "جرى إخماد الحريق الرئيسي"، ولكن "كإجراء احترازي أبلغنا السكان بالبقاء في المنازل وإغلاق النوافذ".
ولا يبدو أن هناك أي خطر من انتشار سحب سامة من المصنع المحترق. وقالت سلطات الصحة إن التلوث الذي يحمله الهواء مقصور على المنطقة داخل المصنع.
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