شكرا لقرائتكم خبر عن فينيسيا.. انفجار في مصنع كيماويات والسلطات تلزم السكان منازلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبلغت السلطات الإيطالية سكان مدينة فينيسيا اليوم الجمعة بعدم مغادرة منازلهم بعد حدوث انفجار في مصنع كيماويات قريب نتيجة حريق كبير، مما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات خطيرة.

ووقع الحادث في بورتو مارجيرا وهي مقاطعة صناعية في البر الرئيسي لبحيرة البندقية. وتصاعدت سحابة سوداء من الأدخنة فوق الموقع.

وقال عمدة فينيسيا لويجي بروجنارو في مؤتمر صحفي: "جرى إخماد الحريق الرئيسي"، ولكن "كإجراء احترازي أبلغنا السكان بالبقاء في المنازل وإغلاق النوافذ".

ولا يبدو أن هناك أي خطر من انتشار سحب سامة من المصنع المحترق. وقالت سلطات الصحة إن التلوث الذي يحمله الهواء مقصور على المنطقة داخل المصنع.