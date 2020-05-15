شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب نيفادا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزالا بقوة 6.4 درجة ضرب منطقة نائية قليلة السكان في ولاية نيفادا الأمريكية في منتصف الطريق بين رينو ولاس فيجاس في وقت مبكر من يوم الجمعة.

و قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار وإصابات، وفقا لبرقية من مسؤول مقاطعة ناي.