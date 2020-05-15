بالأرقام.. حصيلة جديدة لضحايا كورونا حول العالم

بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد 302.489 وفاة في العالم، وأكثر من 4.454.090 إصابة، كما أُعلن عن تعافي 1.554.500 شخصا في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19، في ديسمبر في ووهان بالصين.
وأُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة الصحافة الفرنسية من السلطات الوطنية المختصّة، وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.
وجاءت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى عالميا بأعلى حصيلة إجماليّة سواء للوفيات أو للإصابات، مع بلوغها 85.906 وفاة من أصل 1.417.889 إصابة. بينما أعلِن تعافي 246.414 شخصا على الأقلّ.
أما الدول الأكثر تضررا جراء الوباء بعد الولايات المتحدة فهي بريطانيا بواقع 33.614 وفاة من أصل 233.151 إصابة، ثم إيطاليا التي سجلت 31.368 وفاة من أصل 223.096 إصابة، تلتها إسبانيا بـ 27.459 وفاة من أصل 230.183 إصابة، ومن ثم فرنسا التي سجلت 27.425 وفاة من أصل 178.870 إصابة.
وتبلغ الحصيلة الرسمية في الصين القارية (بدون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث البؤرة الأولى للوباء، 4633 وفاة من أصل 82.933 إصابة بعد رصد أربع إصابات جديدة بين الخميس والجمعة، بينما تعافى 78.209 شخصا.
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